Марсоход Perseverance с 2021 года исследует кратер Езеро. Там он снял формацию Сеита́х (Séítah) - слой породы возрастом почти 4 млрд лет. Новое международное исследование в научном журнале Communications Earth & Environment (CEE) объясняет, как он сформировался, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Предыдущие работы указывали, что Сеита́х сложена богатой оливином породой - коматиитом. На ранней Земле коматииты образовывались из жидких низковязких лав, которые текли "почти как вода" и формировали лавовые озера, рассказал ведущий автор Эдриан Браун из исследовательской организации Plancius Research. Но недра Марса холоднее, что должно затруднять образование оливина, - потому крупные зерна были необычной находкой.

Команда проверяла, похожа ли Сеита́х на земные коматииты. Ключевым элементом стала вязкость - насколько легко лава текла: высоковязкие лавы образуют возвышенности вроде вулкана, низковязкие - плоские слои. "Вязкость изучена не так хорошо, потому что раньше у нас не было столько геохимических измерений", - сказал Браун.

Модель движения магмы на Земле 2008 года связала геохимию с вязкостью потока. Браун с коллегами применили ее к данным спектрометра PIXL на борту Perseverance. Геохимия Сеита́х указала на низковязкий поток, а крупные зерна оливина оказались сросшимися кристаллами. На Земле, в лавовых озерах Гавайев, такие кристаллы образуются при охлаждении потока за сотни или тысячи лет. Вероятно, Сеита́х возникла так же - при охлаждении низковязкого лавового озера.

Не все каменные планеты могут быть сложены из одинаковых пропорций элементов: часть исследований указывает, что мантия Марса похожа на земную, и новая работа это поддерживает.

"То, что мы видим здесь, - очень сильный намек на то, что по крайней мере для Земли и Марса эволюция мантий была очень похожей", - сказал планетолог Ланкастерского университета Лайонел Уилсон, не участвовавший в работе.

Вязкость говорит, как далеко может уйти поток. Планетологам трудно объяснить очень длинные лавы на Марсе: важна и скорость извержения. В случае Сеита́х ответственна именно вязкость - низковязкий поток прошел около 200 километров от жерла.

Другие объяснения предполагают, что лава была интрузией - подъемом расплава из недр, кристаллизовавшегося внутри существующих слоев. Тогда породу нужно было бы поднять и обнажить, а это означало бы активную тектонику плит, чего данные не показывают. "Если бы это была интрузия, это изменило бы многие наши представления о Марсе", - сказал Браун.

Низковязкие лавы требуют теплых недр, а это могло делать планету более гостеприимной для жизни.