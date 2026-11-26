Люди, которые придают значение своим снам, чаще описывают их как зрелищные, эмоциональные и необычные. Более причудливые сюжеты также были связаны с привычкой отвлекаться на посторонние мысли в течение дня. К таким выводам пришли ученые из Италии, проанализировавшие 3717 записей о снах и мыслях наяву.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, работу опубликовал журнал Communications Psychology.

В основной части исследования участвовали 207 взрослых. В течение 15 дней они записывали на диктофон, что им снилось, а по сигналу днем рассказывали, о чем только что думали. Для анализа также использовали 351 описание снов, собранное у другой группы во время пандемии и после первых послаблений карантина. Авторы сравнивали эмоциональный тон, детали обстановки, смену места действия и другие особенности рассказов. Часть автоматических оценок они сопоставили с оценками людей.

Во снах участники чаще описывали перемещения, людей и яркие зрительные детали. В дневных рассказах было больше абстрактных рассуждений и чаще ощущался контроль над происходящим. Работа встречалась примерно в трети описаний снов и примерно в каждом шестом дневном отчете. У тех, кто чаще отвлекался на собственные мысли наяву, во сне чаще менялось место действия.

Ученые допускают, что те, кому интересны сны, внимательнее к своим ночным переживаниям и потому лучше запоминают детали. В таком случае часть различий может возникать уже при пересказе после пробуждения. Сопоставление ночных и дневных записей показывает, как во снах знакомые человеку темы и переживания складываются в новые сюжеты.