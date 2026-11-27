Более тысячи лет назад торговцы в Мезоамерике (регион между Северной и Южной Америками) могли носить медные кольца с лицом бога торговли - они служили опознавательным знаком странствующих купцов. К такому выводу пришла археолог Лаура Солар-Вальверде из El Colegio de Michoacán (Мексика), собравшая такие кольца в одно исследование. Работа опубликована в научном журнале Ancient Mesoamerica, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кольца находили по всей Мезоамерике - от холмов Идальго в Мексике и побережья Белиза до тихоокеанского берега Гватемалы и пограничья Сальвадора. Большинство похожи: человеческое лицо с длинным, "пиноккиевским" носом и двухлопастным пернатым головным убором. Это лицо Якатекутли у ацтеков или Эк-Чуаха у майя - богов торговли.

Металлообработка распространилась около 900 года н. э., придя в западную Мексику из Центральной и Южной Америки: тогда появились колокольчики, иглы, серьги, рыболовные крючки и медные кольца. Кольца были небольшими - 1,8-2,5 см в диаметре, под палец взрослого человека; одно, найденное в церемониальном центре Серро-дель-Теуль, осталось на пальце погребенного.

Колец оказалось мало: если колокольчики и иглы встречаются десятками и сотнями, то колец на памятниках обычно одно-два - значит, их берегли для избранных. Письменные источники XVI века упоминают, что у торговцев были опознавательные знаки, включая кольца, но подробностей не дают.

Солар-Вальверде считает кольца эмблемами, подтверждающими статус странствующего торговца.

"Эти люди больше не могут рассматриваться как абстрактные агенты, чье существование выводится из экзотических товаров, которые они перевозили, - это реальные люди с особым образом жизни", - говорит она.

Торговля шла через огромные, опасные территории, и купцы зависели от союзов на чужбине больше, чем от связей дома.

"Это были отношения, от которых специалисты по торговле зависели не только для достижения целей, но часто для выживания", - объяснила ученая.

По словам Солар-Вальверде, кольца показывают "эффективность человеческой коммуникации даже при отсутствии технологий удаленной связи".