Дан старт голосованию за финалистов Miss Top Model Azerbaijan 2018 - ФОТО

Второй сезон национального конкурса топ-моделей Miss Top Model Azerbaijan близится к финалу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, с сегодняшнего дня при поддержке Baku Club на официальном сайте конкурса Miss Top Model Azerbaijan дан старт онлайн-голосованию, по результатам которого в сумме с баллами, выставленными компетентным жюри на финальном вечере, из 11 финалистов победу одержат всего пять.

Проголосовать за финалисток конкурса имеет возможность каждый пользователь интернета, тем самым, приближая свою фаворитку на шаг ближе к заветной короне.

Проголосовать можно по ссылке: http://www.misstopmodel.az.

Результаты онлайн-голосования (30%) в обязательном порядке будут учтены при итоговом подсчете и приплюсованы к баллам жюри (70%) на финале конкурса, который пройдет в мае этого года.

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