Китайские ученые создали эффективные препараты для борьбы с раком легких

Китайские специалисты создали два эффективных медицинских препарата для борьбы с раком легких на последней стадии развития болезни. Как сообщила в пятницу газета China Daily, эти лекарства помогают даже пациентам с большой степенью привыкания к медикаментам, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Один из препаратов называется анлотиниба гидрохлорид, второй - фруквитиниб. Первый из них прошел клинические испытания в более чем 30 зарубежных диспансерах и больницах. Как утверждают создатели медикамента, он позволяет на несколько месяцев продлить пациенту жизнь.

"Врачи по всему миру сталкиваются с одной и той же проблемой - не существует [единого] правила, как следует прописывать лекарства тем, у кого заболевание на последней стадии и никакие препараты уже не действуют, поскольку больной их принимал долгое время и выработалось привыкание, - объяснил глава отделения респираторной медицины Шанхайской больницы лечения заболеваний груди Хань Баохуэй. - Анлотиниба гидрохлорид позволяет задержать увеличение опухоли и развитие прилегающих кровеносных сосудов. Это лекарство будет доступно для широкой общественности в течение текущего года".

Второй препарат, фруквитиниб, также продемонстрировал свою эффективность и уже опробован во многих странах мира. Ожидается, что оба медикамента сыграют важную роль в борьбе с раком легких на последней стадии.

Согласно официальной статистике, ежегодно в Китае онкологические заболевания диагностируют у более чем 4,2 млн человек. Наиболее распространен в стране рак легких, также имеющий самую высокую смертность.

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