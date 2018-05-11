В Калифорнии в школе произошла стрельба

11 мая 2018 19:15

В школе города Палмдейл штата Калифорнии произошла стрельба, передает телеканал Fox News со ссылкой на местного шерифа, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Палмдейл находится в часе езды от Лос-Анджелеса. Fox News сообщает, что школьники размещают в Twitter сообщения о вооруженном нападающем. Полиция работает на месте происшествия.

По данным телеканала CBS, по меньшей мере один человек был ранен. Детали произошедшего пока неизвестны.

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