В Калифорнии в школе произошла стрельба

В школе города Палмдейл штата Калифорнии произошла стрельба, передает телеканал Fox News со ссылкой на местного шерифа, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Палмдейл находится в часе езды от Лос-Анджелеса. Fox News сообщает, что школьники размещают в Twitter сообщения о вооруженном нападающем. Полиция работает на месте происшествия.

По данным телеканала CBS, по меньшей мере один человек был ранен. Детали произошедшего пока неизвестны.