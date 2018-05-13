Неизвестный напал на людей в Париже, есть погибший, много пострадавших - ПОДРОБНОСТИ

Неизвестный мужчина напал в субботу вечером на прохожих на одной из улиц в центре Парижа, в результате чего один прохожий погиб, еще восемь получили ранения. Убит и нападавший, по которому открыл огонь патрульный полицейский, передает ТАСС со ссылкой на телеканал BFM.

Инцидент произошел около 21:30 по местному времени на улице Монсиньи во 2-м округе Парижа, неподалеку от здания парижской Оперы и престижных кварталов вокруг Вандомской площади. Согласно первым данным, вооруженный ножом злоумышленник устроил "беспорядочную резню", нанося удары прохожим. В результате его действий "восемь человек получили ранения, двое погибли, включая нападавшего". Ликвидировали его сотрудники муниципальной полиции, оказавшиеся поблизости.

В настоящий момент район происшествия полностью оцеплен полицией. На место направился прокурор Парижа, который в ближайшие минуты должен выступить с заявлением для журналистов. "Приветствую быструю реакцию и хладнокровие стражей порядка, которые нейтрализовали нападавшего", - отреагировал на своей странице в Twitter глава МВД Франции Жерар Колон.

Никаких данных о личности нападавшего и мотивах его поступка на данный момент нет. Версия теракта официально пока также не рассматривается.