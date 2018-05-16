ФСБ предотвратила готовившиеся теракты на ЧМ по футболу

Сотрудники ФСБ задержали мигрантов, готовивших серию терактов во время чемпионата мира по футболу в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом в среду сообщает "Комсомольская правда", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, при обысках на съемных квартирах выходцев из Средней Азии были изъяты самодельные взрывные устройства большой мощности, начиненные поражающими элементами, средства инициирования, автоматы, пистолеты-пулеметы и боевые гранаты. Задержанные планировали совершить несколько взрывов в местах массового скопления людей и сорвать приезд тысяч болельщиков.

Как рассказали в ФСБ России, мигранты признались, что действовали под руководством главарей "Исламского государства" на Ближнем Востоке и их пособников в России и за рубежом. Их задержание прошло при поддержке МВД России и во взаимодействии с коллегами из Таджикистана и Кыргызстана.

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