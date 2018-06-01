Маргвелашвили встретился с протестующими в Тбилиси

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили пришел в пятницу на встречу с участниками протестной акции в Тбилиси, которые требуют отставки правительства.

Об этом сообщила администрация президента, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщают местные СМИ, Маргвелашвили и инициатор акции Заза Саралидзе проводят встречу в одной из палаток, разбитых перед зданием парламента. Во встрече также участвует секретарь Совбеза Грузии Давид Раквиашвили.

По словам Раквиашвили, Маргвелашвили и Саралидзе "обсуждают сложившуюся ситуацию и требования". "Президент Маргвелашвили по своей инициативе пришел к протестующим. Сейчас глава государства и Заза Саралидзе говорят о выдвинутых требованиях, о ситуации в целом. После встречи президент сделает заявление для прессы", - сказал секретарь Совбеза.

Акция началась накануне после судебного заседания по делу убийства в Тбилиси 1 декабря 2017 года двух подростков - Давида Саралидзе и Левана Дадунашвили. Тбилисский городской суд в четверг не удовлетворил ходатайство прокуратуры и не признал ни одного из двух подсудимых виновными в убийстве 16-летнего Давида Саралидзе. Решение суда шокировало отца подростка Зазу Саралидзе, он инициировал акцию, заявляя, что "это преступление не было соответствующим образом расследовано прокуратурой".

Требованием участников акции, которая первоначально проходила перед зданием прокуратуры, была отставка главного прокурора Ираклия Шотадзе.

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