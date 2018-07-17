В Дании найдены смертельно ядовитые книги
В одном из датских университетов ученые обнаружили удивительную находку: книги, покрытые огромным количеством смертельного яда, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.
Три книги, датируемые XVI - XVII веками, особенно изучались исследователями. Причина в том, что на них использовались фрагменты древних манускриптов. Но в определеный момент работа была приостановлена, так как было сложно что-либо разобрать из-за плотного слоя краски. Как оказалось после проверки посредством рентгеновского облучения, на переплетах вовсе не краска, а большой слой мышьяка.
Теперь книги помещены в специальный шкаф, а содержимое сканируется электронным способом.
Предполагается, что так люди много лет назад планировали уберечь книги от насекомых.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Пес выпал из самолета и выжил пустыне
Чемпионский парад сборной Франции в честь победы на ЧМ-2018 - ФОТО
Назван богатейший человек в современной истории
Назван богатейший человек в современной истории
Племянник Сержа Саргсяна фигурирует в деле о пытках
Совбез ООН поддержал подготовку к выборам в Ливии
Маккейн назвал саммит в Хельсинки "трагической ошибкой"
-
16 Июл. 14:47 10 064
-
16 Июл. 12:04 5 956
-
16 Июл. 09:34 5 858
-
16 Июл. 07:07 4 570
-
16 Июл. 18:31 4 054