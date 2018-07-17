В Дании найдены смертельно ядовитые книги

В одном из датских университетов ученые обнаружили удивительную находку: книги, покрытые огромным количеством смертельного яда, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Три книги, датируемые XVI - XVII веками, особенно изучались исследователями. Причина в том, что на них использовались фрагменты древних манускриптов. Но в определеный момент работа была приостановлена, так как было сложно что-либо разобрать из-за плотного слоя краски. Как оказалось после проверки посредством рентгеновского облучения, на переплетах вовсе не краска, а большой слой мышьяка.

Теперь книги помещены в специальный шкаф, а содержимое сканируется электронным способом.

Предполагается, что так люди много лет назад планировали уберечь книги от насекомых.

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