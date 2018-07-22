Принцу Джорджу – 5 лет: лучшие фото маленького монарха - ФОТО

Принцу Джорджу Кембриджскому 22 июля исполнилось 5 лет. Он является старшим сыном Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Мальчик еще с пеленок очаровывал поклонников британской семьи своей харизматичностью и волевым характером. По этому случаю Кенгсингтонский дворец представил новый официальный портрет именинника, передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

Принц Джордж родился в госпитале святой Марии в Лондоне в 18 часов 24 минуты по киевскому времени (16:24 - по местному) 22 июля 2013 года. При рождении мальчик весил 8 фунтов 6 унций (около 3,8 кг). Роды у Кейт Миддлтон принимала целая команда медиков во главе с гинекологом Маркусом Сетчеллем.

Маленький Джордж стал первым ребенком у герцогов Кембриджских и занимает третье место в линии наследования престола (после деда принца Чарльза и отца принца Уильяма). Еще с первых месяцев после своего рождения он путешествовал со своими родителями во время официальных визитов и торжественных мероприятий.

С раннего возраста его приучили надевать на все мероприятия независимо от погодных условий шорты, которые согласно королевскому протоколу нужно носить юным мальчикам. Родители 5-летнего Джорджа стараются всегда одевать своего сына стильно и правильно, прекрасно подчеркивая имидж семьи Кейт Миддлтон.