Президент Эквадора заявил, что Ассанж должен покинуть посольство в Лондоне
Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в конечном итоге нужно будет покинуть посольство страны в Лондоне, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Это даже нарушение прав человека - оставаться столько времени в убежище", - подчеркнул он, выступая в Мадриде.
Эквадорский лидер отметил, что никогда не поддерживал "тип деятельности" Ассанжа и всегда был против вмешательства в личную переписку людей даже ради получения ценной информации.
"Единственное, чего мы хотим - это гарантия того, что его (Ассанжа) жизни ничего не угрожает. Мы это уже обсуждали и продолжаем обсуждать с юристами Ассанжа и британским правительством", - сказал Морено.
Он также добавил, что с самим Ассанжем не общался, зато обсудил сложившуюся ситуацию с британскими властями. В посольстве Эквадора в Лондоне комментировать слова президента отказались.
Накануне о том, что основатель WikiLeaks не может вечно скрываться на территории дипмиссии, говорил и глава МИД страны Хосе Валенсия. Дипломат призвал обсуждать проблему в рамках международного права с тремя сторонами: правительством Великобритании, правительством Эквадора и адвокатами Ассанжа. Он также напомнил, что, по условиям предоставления убежища, Ассанж не может выступать с политическими заявлениями, а также говорить что-либо, что подвергает риску отношения между Эквадором и другими государствами.
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