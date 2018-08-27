Ожесточенная драка таксиста с пассажиром попала на камеры - ВИДЕО
27 августа 2018 09:34 174
В Сети опубликовано видео ожесточенной драки между водителем такси и одним из пассажиров, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
На ролике видно, как такси останавливается в одном из дворов на северо-западе Москвы и из него выходят водитель и пассажир. Мужчины начинают ожесточенно драться.
В какой-то момент таксист одерживает верх и оставляет пассажира лежать на газоне.
Тот, однако, потом находит силы встать.
В это же самое время из салона выходит женщина, которую все происходящее словно не касается. Она никак не реагирует на то, что происходит вокруг и просто удаляется.
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