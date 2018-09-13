Двое мужчин жестоко избили соперника, уложив его на асфальт - ВИДЕО

В Сети появилось видео из Долгопрудного, где трое мужчин устроили жестокую драку прямо во дворе дома.

От сильного удара мужчина упал на асфальт, ударившись головой.

Как видно на кадрах, после этого он перестал шевелиться. Нападавшие предпочли скрыться, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

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