Названа причина поломки самолета Меркель

Авиакомпания Lufthansa виновата в поломке самолета, из-за которой канцлер Германии Ангела Меркель не смогла вовремя прибыть на саммит G20 в Аргентине. Об этом пишет Spiegel со ссылкой на доклад бундесвера - вооруженных сил, к которым приписано воздушное судно, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Самолет Airbus A340, названный в честь первого канцлера ФРГ Конрада Аденауэра, был переделан Lufthansa под правительственные нужды еще в 2009 году. С тех пор компания продолжает его техническое обслуживание. Еще в 2010-м перевозчик обновил систему связи воздушного судна на Audio Management Unit, однако по какой-то причине не проинформировал об этом пилотов и производителя, говорится в документе.

Spiegel отмечает, что Airbus уже много лет назад разослала всем операторам самолетов с обновленной системой связи инструкции на случай непредвиденных обстоятельств. Однако "Конрад Аденауэр" в списках не значился. В итоге именно подобная халатность и стала причиной проблем.

Когда самолет с канцлером на борту вылетел из Берлина, из-за одного из трансформаторов случился сбой напряжения. Обычно это не вызывает поломок, поскольку есть резервные источники питания, однако в данном случае модифицированный блок связи перестал работать, и восстановить его по неверной инструкции не удалось. В итоге с землей смогли связаться только по спутниковому телефону.

Помимо этого, сбой повлиял на работу гидравлической системы, которая в числе прочего отвечает за сброс горючего. В итоге самолет, находившийся над Нидерландами, развернулся и совершил посадку в Кельне. Позднее Меркель прилетела на другом правительственном самолете в Испанию, откуда отправилась в Аргентину обычным рейсом. Она прибыла на G20 с опозданием в 12 часов.

Саммит "Большой двадцатки" проходил в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря.

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