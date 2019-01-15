Меркель не пошла на уступки по Brexit

15 января 2019 17:38

Канцлер Германии Ангела Меркель не предложила премьер-министру Великобритании Терезе Мэй никаких дополнительных уступок в отношении Brexit.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Reuters.

"Канцлер Германии не дала никаких гарантий, кроме тех, которые обсуждались Европейским советом в декабре, и тех, что изложены в письме [президента Европейской комиссии] Жана-Клода Юнкера и [президента Европейского совета] Дональда Туска", - сказал представитель Германии.

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