Меркель не пошла на уступки по Brexit
15 января 2019 17:38 173
Канцлер Германии Ангела Меркель не предложила премьер-министру Великобритании Терезе Мэй никаких дополнительных уступок в отношении Brexit.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Reuters.
"Канцлер Германии не дала никаких гарантий, кроме тех, которые обсуждались Европейским советом в декабре, и тех, что изложены в письме [президента Европейской комиссии] Жана-Клода Юнкера и [президента Европейского совета] Дональда Туска", - сказал представитель Германии.
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