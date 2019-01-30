Назарбаев назвал министров трусами

Назарбаев на расширенном заседании правительства потребовал отставки правительства, но потом передумал, передает Day.Az со ссылкой на NUR.KZ.

Президент указал на ряд системных ошибок кабмина. Так, в финансовой системе, создают банк, начинают работать, люди верят, приносят деньги, квазигоссектор вкладывает деньги, а потом эти акционеры начинают вытаскивать, воровать деньги.

"У нас нет закона посадить его тюрьму за это, так положено во всем мире. Уходят, убегают, мы за ними гоняемся, бегаем. Данияр (Акишев - глава национального банка - ред.), головой отвечаешь. Вот тебе закон дали, я хотел отдельный контрольный комитет создать, но ты сказал: "Нет, буду держать (под контролем - ред.), вот держи и отвечай!" - сказал глава государства.

Президент рекомендовал регулятору следить за тем, чтобы, пока работает банк, акционеры не вывозили, не воровали деньги.

"Среди белого дня, а мы чего сидим здесь? Это говорит о полной несостоятельности. Без очистки экономики от банкротов мы не можем нормально развиваться и правительство и банки будут все время спотыкаться. Кому давать? Вот не дает банк денег, кому давать? Чего мы боимся? Институт банкротства является достаточно распространенным явлений в рыночных странах, вы просто трусы, а не правительство и не министры. Руки, колени дрожат, чтобы принять решение, а для чего тогда работаете? Очистите мне все банки, буду считать, что честно выполнило свой долг это правительство и уйдите с этим в отставку! Вот это будет работа!" - сказал Назарбаев.

Но чуть позже президент добавил, что не нужно правительству уходить сейчас в отставку.

"Не уходите, оставайтесь и доделайте свою работу",- заявил он.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook