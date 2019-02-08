Нурсултан Назарбаев подписал важный документ по статусу Каспия

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон о ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Об этом сообщила пресс-служба резиденции президента, передает Day.Az со ссылкой на Спутник Казахстан.

Глава Казахстана неоднократно подчеркивал важность конвенции, называя документ "Конституцией Каспийского моря". Ратифицированный закон о статусе Каспия является результатом более чем 20-летних переговоров между пятью прикаспийскими государствами.

Главы Казахстана, Азербайджана, Ирана, России и Туркменистана 12 августа прошлого года в Актау подписали саму конвенцию на пятом каспийском саммите. В рамках переговоров по Каспию прошли пять встреч на высшем уровне, семь заседаний министров иностранных дел, 52 заседания специальной рабочей группы и более десяти официальных и неофициальных встреч различного формата.

Закон о статусе Каспия регламентирует вопросы, связанные с разграничением национальных зон, юрисдикций и суверенитета, порядком осуществления недропользования, мореплавания, рыболовства, морских исследований, сотрудничества в сфере безопасности, рационального использования биологических ресурсов и защиты морской среды.

Текст закона появится в общем доступе через десять рабочих дней.