Меркель призвала Китай подключиться к переговорам о разоружении

Китай должен подключиться к переговорам о разоружении и вести их вместе с Россией и США. Такое мнение выразила в субботу канцлер Германии Ангела Меркель на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Разоружение - это проблема, важная для всех нас. Не только США и РФ должны вести переговоры по этому вопросу, но и Китай должен к нему подключиться", - сказала Меркель.