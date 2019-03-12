Нидерланды, Италия, Франция и Германия приняли решение закрыть воздушное пространство для полетов Boeing 737 MAX 8 после крушения самолета этой модели в Эфиопии.

Закрытие воздушного пространства последует с 21 часа по местному времени и продлится до установления причин крушения в Африке, передает Day.Az со ссылкой на РИА "Новости".

Самолет Boeing 737-800 MAX со 149 пассажирами и восемью членами экипажа на борту потерпел крушение спустя шесть минут после взлета, все погибли.

Воздушное судно, принадлежащее авиакомпании Ethiopian Airlines, вылетело утром из эфиопского города Аддис-Абеба в кенийский Найроби. Это уже второе за полгода крушение новейшего самолета корпорации Boeing.