Корпорация Boeing заявила об уверенности в безопасности своих самолетов модели 737 MAX 8.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Там отмечено, что Boeing понимает решения иностранных авиационных регуляторов приостановить полеты этих воздушных судов после катастрофы в Эфиопии.

"Мы понимаем, что регулирующие органы и клиенты приняли решения, которые являются наиболее уместными для их стран. Мы продолжаем взаимодействовать с ними, чтобы они обладали информацией, необходимой для поддержания уверенности в эксплуатации самолетов", - указано в сообщении.

Корпорация отметила, что Федеральное управление гражданской авиации США пока не предписывает никаких дальнейших распоряжений в отношении Boeing 737 MAX 8.



10 марта в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines. Находившиеся на борту 157 человек погибли. Еще один самолет этой модели разбился в конце октября прошлого года в Индонезии, тогда погибли 189 человек.

Полеты лайнеров этого типа запретили Турция, Австралия, Индонезия, Сингапур, Китай, Британия, Германия, Малайзия, Франция.

Акции Boeing в ходе торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже 12 марта продолжили падение на фоне решения некоторых стран приостановить полеты Boeing 737 MAX 8. По состоянию на 19:35 мск цена уменьшилась на 6,4%, до $374 за акцию. Накануне бумаги Boeing показали сильнейший за 18 лет спад, подешевев на 11%.