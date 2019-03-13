Евросоюз временно запретил полеты Boeing 737 MAX
Евросоюз решил отказаться от использования самолетов Boeing 737 MАХ, аналогичных разбившемуся в Африке. Соответствующее распоряжение выпустило Агентство по авиационной безопасности Европейского союза (EASA).
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, речь идет об авиалайнерах модели Boeing 737-8 MAX и 737-9 MAX. Запрет также распространяется на коммерческие рейсы третьих стран, которые вылетают из аэропортов Европы, прилетают туда или следуют транзитом через европейские страны. Решение вступило в силу в 22:00 по московскому времени.
Ранее стало известно, что от эксплуатации Boeing 737 Max 8 отказались минимум 27 авиакомпаний по всему миру. Среди них оказались China Southern Airlines, Norwegian Air, Iceland Air, Air China, Turkish Airlines, Shanghai Airlines, Lion Air, Oman Air, Ethiopian Airlines, Lucky Air, Royal Air Maroc, Garuda Indonesia и другие.
Самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился утром 10 марта через шесть минут после вылета из аэропорта Аддис-Абебы. Все 157 человек, находившихся на борту, погибли. Среди жертв авиакатастрофы - граждане 33 стран.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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