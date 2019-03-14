ООН оповестила все свои подразделения о том, чтобы они не пользовались для перелетов самолетами модели Boeing 737 Max после катастрофы в Эфиопии, сообщил в четверг журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.



"Мы разослали инструкции всем нашим командировочным подразделениям не бронировать для сотрудников ООН такой тип самолета, который разбился в Эфиопии", - сказал Дюжаррик, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости



Он добавил, что это "стандартная процедура", которая следует из рекомендаций авиационных властей многих стран.

Самолет Boeing 737 Max 8 Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, разбился недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт утром 10 марта. Среди погибших - представители 35 стран, в том числе трое россиян. Как сообщил гендиректор перевозчика, перед трагедией пилоты пожаловались на неполадки "с управлением полетом".

Отметим, что это вторая катастрофа с самолетами Max 8 за пять месяцев: в октябре прошлого года потерпел крушение лайнер индонезийской Lion Air. Погибли 189 человек.



После трагедии некоторые страны, в частности США, Канада, Китай, Австрия, Франция, Италия и Швейцария, Грузия, Мексика, Индия, Япония, а также Россия, запретили полеты Boeing этой модели.