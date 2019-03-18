В Бельгии почтового голубя продали за рекордные 1,252 миллиона евро, сообщил аукционный дом Pipa, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Птицу по прозвищу Armando приобрел неизвестный покупатель из Китая.

Всего на торгах было продано 178 голубей из Фландрии на общую сумму более двух миллионов евро.

Почтовый голубь способен ежедневно пролететь до 1,12 тысячи километров. Его средняя скорость полета - 90 километров в час, а максимальная может достигать почти 150 километров в час.