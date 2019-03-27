8-метровый кит грациозно станцевал перед дайвером - ВИДЕО
27 марта 2019 15:14 192
На Таити восьмиметровый кит грациозно станцевал перед дайвером, который в этот момент снимал происходящее на видео, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
34-летний фотограф и любитель подводного мира Пабло Прието встретился лицом к лицу с молодым горбатым китом, пока его мама с другими детенышами спали неподалеку. Малыш решил порезвиться, вальсируя в воде, мужчина стал повторять за ним движения. Их танец длился около 20 минут.
"Кит направился прямо ко мне, у него огромные глаза, это было так захватывающе, он выглядел так, словно улыбался, и я действительно чувствовал себя в безопасности", - сказал дайвер.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
15:30 229
Ford решил уйти из России
14:26 313