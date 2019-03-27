На Таити восьмиметровый кит грациозно станцевал перед дайвером, который в этот момент снимал происходящее на видео, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

34-летний фотограф и любитель подводного мира Пабло Прието встретился лицом к лицу с молодым горбатым китом, пока его мама с другими детенышами спали неподалеку. Малыш решил порезвиться, вальсируя в воде, мужчина стал повторять за ним движения. Их танец длился около 20 минут.

"Кит направился прямо ко мне, у него огромные глаза, это было так захватывающе, он выглядел так, словно улыбался, и я действительно чувствовал себя в безопасности", - сказал дайвер.

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