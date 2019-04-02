Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев верит, что новый глава республики Касым-Жомарт Токаев оправдает его ожидания, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Назарбаев сложил полномочия президента Казахстана 20 марта. Главой государства стал Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента страны. Срок полномочий президента истекает в 2020 году.

"Вы знаете, недавно я принял решение перейти на другую работу и передал президентство. Потому что у каждого поколения есть свое время, есть своя работа, которую нужно делать. Я пришел на самую высокую должность в руководстве страны, увидел, что происходит, и решил уделить внимание стратегическим проблемам. Я верю, что пришедший на мое место президент господин Касым-Жомарт Токаев, известный гражданин Казахстана, выполнит мои ожидания", - сказал Назарбаев на встрече с жителями села Шамалган. Его слова приводит портал tengrinews.kz.

Назарбаев во вторник посещает родное село Шамалган в Алматинской области.