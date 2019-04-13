Германия переходит на альтернативную энергетику
Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что в 2025 году доля возобновляемых источников в энергоснабжении ФРГ превысит 40%. Об этом она заявила в своем еженедельном подкасте, размещенном в субботу на сайте федерального правительства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Меркель напомнила, что сейчас 38% производимой электроэнергии в Германии поступает из альтернативных источников. "Уже в 2025 году мы значительно превысим намеченные 40-45% энергии из возобновляемых источников", - убеждена канцлер.
Одновременно она подчеркнула приверженность правительства ФРГ достижению поставленных до 2030 года целей по снижению выбросов вредных веществ в атмосферу. "Защита климата - важная часть нашей работы, которая прежде всего связана с экономической политикой, политикой в области инноваций, исследованиями", - заметила Меркель.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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