Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что готовился к своей отставке в течение трех лет, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Когда я говорил, что принял осознанное решение, это действительно так. Такие решения не принимаются за один день и за один месяц. Я готовился к этому решению несколько лет. Секрет если открыть: более чем три года. Все смотрел по сторонам, рассуждал о будущем и о прошлом, смотрел на кадры моих соратников, воспитывал все эти годы и на каждого возлагал надежды. И вот пришел к выводу и этот вывод правильный. Давайте изберем Токаева президентом и будем его поддерживать", - сказал Назарбаев на съезде партии Nur Otan.

Возглавлявший Казахстан в течение почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия президента страны 20 марта. Главой государства стал Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента страны. Во вторник на внеочередном съезде партии Nur Otan возглавляющий ее Назарбаев предложил выдвинуть Токаева кандидатом в президенты на выборах, намеченных на 9 июня. Партия Nur Otan единогласно поддержала это предложение.