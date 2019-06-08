https://news.day.az/world/1127185.html На видео сняли украинский самолет, вынужденно приземлившийся в озеро - ВИДЕО
На видео сняли украинский самолет, вынужденно приземлившийся в озеро - ВИДЕО
В Сети опубликованы кадры с места инцидента с участием самолета Ан-2, оказавшегося в озере, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Как сообщала пресс-служба киевской полиции, в минувшую пятницу, 7 июня, самолет взлетел с аэродрома "Чайка". В ходе выполнения полета упала мощность двигателя и экипаж попытался совершить вынужденную посадку на воду в Святошинском районе - озеро оказалось единственной подходящей площадкой.
Судя по кадрам, в результате приводнения воздушное судно перевернулось.
В результате инцидента пострадали три человека, находившиеся на борту, двое из них были госпитализированы.
По факту произошедшего проводится расследование.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре