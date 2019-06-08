В Сети опубликованы кадры с места инцидента с участием самолета Ан-2, оказавшегося в озере, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как сообщала пресс-служба киевской полиции, в минувшую пятницу, 7 июня, самолет взлетел с аэродрома "Чайка". В ходе выполнения полета упала мощность двигателя и экипаж попытался совершить вынужденную посадку на воду в Святошинском районе - озеро оказалось единственной подходящей площадкой.

Судя по кадрам, в результате приводнения воздушное судно перевернулось.

В результате инцидента пострадали три человека, находившиеся на борту, двое из них были госпитализированы.

По факту произошедшего проводится расследование.

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