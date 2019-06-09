Назарбаев: Народ выбирает свою судьбу
Первый президент Казахстана поделился мнением о проходящих в стране выборах, передает Day.Azсо ссылкой на "Казинформ".
"Сегодня проходят выборы Президента нашей страны, народ выбирает не только человека, но и свое будущее, свою судьбу, свою страну. В этом году особые выборы - я сложил свои полномочия, и мы конституционным образом передали власть другому поколению. Думаю, это правильно, потому что все движется и развивается", - сказал Назарбаев после голосования.
По его словам, власть должна меняться.
"В нашей стране, так же как и во всех демократических государствах, власть должна меняться. Придет новое поколение с новыми мыслями и поведет Казахстан к новым высотам", - отметил он.
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