https://news.day.az/world/1132410.html Кейт Миддлтон обошла Меган Маркл в списке самых влиятельных людей
Кейт Миддлтон обошла Меган Маркл в списке самых влиятельных людей
Рейтинг самых влиятельных людей года по версии журнала Tatler возглавили принц Уильям и Кейт Миддлтон, принц Гарри и Меган Маркл не вошли в топ-10, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В десятку попала даже 7-летняя дочь Дэвида и Виктории БекхэмХарпер.
Ранее Vogue признал супругу принца Гарри одной из самых влиятельных женщин Великобритании.
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