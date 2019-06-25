Рейтинг самых влиятельных людей года по версии журнала Tatler возглавили принц Уильям и Кейт Миддлтон, принц Гарри и Меган Маркл не вошли в топ-10, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В десятку попала даже 7-летняя дочь Дэвида и Виктории БекхэмХарпер.

Ранее Vogue признал супругу принца Гарри одной из самых влиятельных женщин Великобритании.

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