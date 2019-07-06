https://news.day.az/world/1135600.html Кейт Миддлтон и принц Уильям прибыли на крещение сына Маркл и принца Гарри
Кейт Миддлтон и принц Уильям прибыли на крещение сына Маркл и принца Гарри
Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали на крещение сына принца Гарри и его супруги Меган Маркл - Арчи. Об этом пишет The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как отмечается, тетя и дядя Арчи уже в Виндзорском замке, где состоится тайная церемония крещения правнука королевы Елизаветы II. Герцогиня Кембриджская кивнула своему племяннику.
Всего на мероприятие были приглашены близкие и члены семьи в составе 25 человек.
Обряд крещения проведет епископ Кентерберийский (Джастин Уэлби).
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