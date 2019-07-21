Президент Эквадора Ленин Морено высказался о предполагаемой деятельности основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Политик рассказал, что Ассанж занимался шпионажем в посольстве Эквадора в Лондоне.

Морено отметил, что у властей есть прямые доказательства по этому обвинению.

Он добавил, что из комнаты Ассанжа можно было обнаруживать с помощью хакерских атак разные элементы обороны, экономики, политики дружественных стран.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!