https://news.day.az/world/1139941.html Ассанжа заподозрили в шпионаже в посольстве
Ассанжа заподозрили в шпионаже в посольстве
Президент Эквадора Ленин Морено высказался о предполагаемой деятельности основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Политик рассказал, что Ассанж занимался шпионажем в посольстве Эквадора в Лондоне.
Морено отметил, что у властей есть прямые доказательства по этому обвинению.
Он добавил, что из комнаты Ассанжа можно было обнаруживать с помощью хакерских атак разные элементы обороны, экономики, политики дружественных стран.
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