Госсекретарь США Майкл Помпео продлил в среду действие введенных ранее США ограничений на ядерную программу Ирана, которые, по мнению Вашингтона, помешают Тегерану создать ядерную бомбу. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня в среду госсекретарь Помпео продлил действие ограничений ядерной программы иранского режима", - сказала дипломат.

"Сегодняшние действия помогут сохранить надзор за гражданской ядерной программой Ирана, снизить риски распространения оружия массового уничтожения (ОМУ), ограничить способность Ирана сократить свое "время прорыва" до ядерного оружия (время, необходимое для производства достаточного количества оружейного урана для создания бомбы - прим. ТАСС) и помешать режиму воссоздать объекты для чувствительных с точки зрения распространения ОМУ целей", - сказала дипломат.

По версии Госдепартамента, Иран "продолжает использовать свою ядерную программу, чтобы шантажировать международное сообщество и угрожать региональной безопасности". Ортэгус вновь утверждала, что США не позволят Тегерану заполучить ядерную бомбу и готовы "использовать весь спектр своих дипломатических и экономических средств для ограничения ядерной деятельности Ирана". "Пока иранский режим продолжает отвергать дипломатию и расширять свою ядерную программу, экономическое давление и дипломатическая изоляция будут усиливаться", - заключила дипломат.

В среду США объявили о введении ограничений против Зарифа. Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами. В свою очередь, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон вновь оставит в силе исключения из режима санкций, касающиеся атомной электростанции "Бушер", а также ядерных объектов в Араке и Фордо в Иране.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!