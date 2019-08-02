https://news.day.az/world/1143863.html Помпео официально объявил о выходе США из ДРСМД
Помпео официально объявил о выходе США из ДРСМД
Госсекретарь США Майкл Помпео в пятницу заявил, что Вашингтон официально выходит из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"2 февраля США дали России шесть месяцев на то, чтобы вернуться к исполнению ДРСМД. Россия отказалась, поэтому действие договора заканчивается сегодня. США не будут оставаться участниками договора, когда другие нарушают его", - написал Помпео в Twitter.
МИД РФ также официально подтвердил, что действие ДРСМД прекращено со 2 августа по инициативе США.
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