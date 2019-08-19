Тегеран не заинтересован в переговорах с США, для которых должны быть основания, отметил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, который находится с визитом в Финляндии, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Трансляцию брифинга министров иностранных дел Финляндии и Ирана Пекки Хаависто и Зарифа вел МИД Финляндии.

"Сейчас Тегеран не заинтересован. Должны быть основания для переговоров между США и Ираном. Мы не отказываемся (от соглашения). Это было идеальное соглашение, потому что признаком хорошего соглашения является то, что никто полностью не будет удовлетворен им. Сделка будет плохой, если одна из сторон будет полностью удовлетворена... Насколько я знаю, в Соединенных Штатах не было никакой революции, а была смена правительства... Соглашения, достигнутые предыдущим правительством, должны также выполняться новым правительством", - сказал иранский министр.

Он добавил, что Иран остаётся открытым к кооперации.

"Иран продолжает быть открытым к диалогу и сотрудничеству. И этот период заканчивается", - отметил Зариф.

При этом он подчеркнул, что Иран не заинтересован в конфронтации и соблюдал ядерную сделку.

США вышли из сделки по иранской ядерной программе и возобновили действие санкций против Тегерана. Европейские участники сделки заявили о намерении ее сохранить, был создан механизм платежей Instex в обход американских санкций.

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