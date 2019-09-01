Один человек погиб при крушении небольшого самолета во время воздушного шоу в канадской провинции Альберта. Об этом в субботу сообщил телеканал CTV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел недалеко от города Смит, где проходила ярмарка. Ее организаторы запланировали небольшое воздушное шоу, во время которого два легких самолета демонстрировали фигуры высшего пилотажа. Один из самолетов во время выступления разбился за пределами ярмарки, пилот погиб. На земле никто не пострадал.

Сотрудники Министерства транспорта Канады начали расследования авиакатастрофы. Других подробностей пока не сообщается.

Город Смит находится в 180 км к северу от Эдмонтона.

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