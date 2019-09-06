Американский миллиардер и бывший генеральный директор сети кофеен Starbucks Говард Шульц заявил, что отказался от идеи принимать участие в президентских выборах в США в 2020 году, так как не увидел необходимой поддержки со стороны независимых избирателей. передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В начале года в передаче 60 Minutes на телеканале CBS Шульц заявил, что планирует участвовать в президентских выборах 2020 года как независимый кандидат.

Президент США Дональд Трамп в ответ на заявление о планах Шульца сказал, что у того нет характера, чтобы победить его на предстоящих выборах. Тогда Трамп также выразил надежду, что кофейни Starbucks продолжат платить арендную плату в принадлежащем ему небоскребе Trump Tower.

"Недостаточно людей сегодня желают поддержать независимого кандидата, так как они боятся, что это может привести к переизбранию исключительно опасного действующего президента", - написал Шульц в своем письме, опубликованном на его сайте.

Бизнесмен, состояние которого оценивается в 4,6 миллиарда долларов, отметил, что все средства, подготовленные для проведения избирательной кампании, он планирует инвестировать в людей, организации и идеи, а сам он намерен работать совместно со своей женой над фондом Schultz Family Foundation.

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