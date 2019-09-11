Европе необходимо самой думать о своей безопасности, потому что США не будут ее защищать автоматически. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее словам, США - это действительно сверхдержава в военном и экономическом отношении, и несмотря на разногласия, европейские страны сильно связаны с американцами. В то же время "больше нет автоматизма в том, что они, как во время холодной войны, будут играть роль защитника Европы", подчеркнула канцлер на дебатах по бюджету в бундестаге (парламенте).

Меркель указала, что государства должны сами вносить более значимый вклад в свою безопасность. Глава правительства также отметила, что дебаты по бюджету "проходят во времена серьезных изменений и смещения сил в мире".

США неоднократно призывали Германию и других членов НАТО повысить расходы до предусмотренных договорами альянса двух процентов от ВВП.

Как сообщалось в марте, Германия изначально соглашалась на такой рост оборонного бюджета, затем речь шла об увеличении до 1,5 процента к 2024 году, однако впоследствии и эта цель оказалась под вопросом.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!