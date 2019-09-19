Истребитель F-16 военно-воздушных сил Бельгии разбился во французской коммуне Лорьян в департаменте Морбиан. Об этом сообщается на официальной странице бельгийских ВВС в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Один из наших F-16 разбился около коммуны Лорьян во Франции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оба пилота успели катапультироваться.



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