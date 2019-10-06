https://news.day.az/world/1163187.html СМИ узнали об отказе Джонсона покидать пост без увольнения Елизаветой II
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не уйдет в отставку, если Брюссель отклонит его условия выхода страны из Европейского союза или если парламент выразит его правительству вотум недоверия. Он покинет свой пост только в случае, если его уволит королева Елизавета II, пишет The Sunday Times со ссылкой на несколько членов правительства, передает Day.Az со ссылкой на РБК.
СМИ узнали об отказе Джонсона покидать пост без увольнения Елизаветой II
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не уйдет в отставку, если Брюссель отклонит его условия выхода страны из Европейского союза или если парламент выразит его правительству вотум недоверия. Он покинет свой пост только в случае, если его уволит королева Елизавета II, пишет The Sunday Times со ссылкой на несколько членов правительства, передает Day.Az со ссылкой на РБК.
Собеседники газеты в Консервативной партии добавили, что премьер не подаст в отставку, даже если будет установлено, что он нарушил закон, запрещающий выход из состава ЕС без соглашения.
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