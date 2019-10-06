Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не уйдет в отставку, если Брюссель отклонит его условия выхода страны из Европейского союза или если парламент выразит его правительству вотум недоверия. Он покинет свой пост только в случае, если его уволит королева Елизавета II, пишет The Sunday Times со ссылкой на несколько членов правительства, передает Day.Az со ссылкой на РБК.



Собеседники газеты в Консервативной партии добавили, что премьер не подаст в отставку, даже если будет установлено, что он нарушил закон, запрещающий выход из состава ЕС без соглашения.





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