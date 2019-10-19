Число погибших при разрушении дамбы в Красноярском крае увеличилось до 12 человек, заявили в МЧС, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Подтверждена гибель 12 человек", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее главк МЧС по краю сообщил, что в 02.00 (мск) в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ. По предварительным данным Следственного комитета, в затопленных общежитиях могло находиться до 80 человек.

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