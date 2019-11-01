Состояние здоровья основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа под угрозой, правительство Великобритании наказывает его за обнародование неудобной для себя информации. Об этом говорится в заявлении спецдокладчика ООН по пыткам Нильса Мельцера, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"С моей точки зрения, это дело никогда не касалось виновности или невиновности Ассанжа, это способ заставить его заплатить за обнародование серьезных нарушений властей, в том числе случаев предположительных военных преступлений и коррупции. До тех пор, пока Великобритания срочно не изменит свой курс и не облегчит его бесчеловечное положение, Ассанжу скоро может стоить жизни продолжение произвола и злоупотреблений в его отношении", - сказал он.

Мельцер напомнил, что вместе с врачами еще в мае посещал Ассанжа в британской тюрьме, где зафиксировал ухудшение его здоровья. После этого спецдокладчик написал обращение властям страны, однако официальный Лондон не предпринял никаких действий для улучшений условий содержания Ассанжа, а также не провел расследование подозрений о психологических пытках.

Спецдокладчик вновь призвал Великобританию не экстрадировать Ассанжа в США и как можно скорее отпустить его, чтобы основатель Wikileaks мог начать полноценное лечение.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая.



Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение.



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