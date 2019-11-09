По информации издания Daily Mail, отец основателя интернет-ресурса WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон опасается, что после девяти лет преследования за раскрытие военных преступлений США его сын может умереть в тюрьме. К такому выводу он пришел, посетив сына в пенитенциарном учреждении, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании гражданин Австралии Джулиан Ассанж с июня 2012 года скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции, но в апреле текущего года был задержан по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюремного заключения.

В конце мая власти США сообщили, что предъявили Ассанжу новые обвинения по 17 эпизодам нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее разоблачителя обвиняли лишь по одному пункту - в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США Джулиану Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение, напоминает РИА Новости.

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