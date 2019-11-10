https://news.day.az/world/1174283.html Меркель призвала Европу развивать новые системы вооружений
Меркель призвала Европу развивать новые системы вооружений
Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала Европу развивать новые системы вооружений, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Мы будем в будущем совместно развивать системы вооружений, в том числе проект военных самолетов и проект танков. Германия и Франция находятся здесь на острие развития", - заявила канцлер в своем традиционном еженедельном видеообращении, посвященном в этот раз 64-й годовщине со дня основания бундесвера.
Канцлер добавила, что безопасность Германии обеспечивает "наличие бундесвера", поэтому вооруженные силы должны получить необходимые финансовые ресурсы для развития.
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