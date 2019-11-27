Сохранение НАТО является ключевым интересом ФРГ, более очевидным, чем во времена холодной войны, заявила в среду в бундестаге канцлер Ангела Меркель, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Еще более очевидно, чем во времена холодной войны, что сохранение НАТО является сегодня нашим ключевым интересом. По крайней мере, это также же очевидно, как во времена холодной войны, что это наш ключевой интерес. Вчера об этом говорил и министр иностранных дел (ФРГ Хайко Маас), Европа не может в настоящее время защитить себя сама, она зависит от трансатлантического союза, и поэтому верно, что мы будем работать над этим союзом и примем на себя больше ответственности", - сказала Меркель.

По словам канцлера, необходимо "определить, за что именно должно отвечать НАТО", идет ли речь об оборонных задачах или об обеспечении безопасности в регионе. Она добавила, что развитие европейского сотрудничества в вопросах обороны "не может быть воспринято как желание работать против НАТО или вместо НАТО, но исключительно как развитие европейской составляющей альянса".

НАТО остается фундаментом европейской безопасности, заявил глава МИД ФРГ Маас во вторник на пресс-конференции с польским коллегой Яцеком Чапутовичем.

Попытки НАТО и Евросоюза выстроить архитектуру безопасности в одностороннем порядке обречены на провал, заявил ранее во вторник замглавы МИД РФ Александр Грушко. Выступая на Берлинской конференции по безопасности, Грушко отметил, что в условиях многополярного мира появления новых центров силы, уничтожения старой договорной базы растет угроза возвращения "к временам холодной войны".