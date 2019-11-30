https://news.day.az/world/1180912.html В Албании завершились спасательные операции после землетрясения
В Албании завершились спасательные операции после землетрясения
Поисково-спасательные операции после землетрясения магнитудой 6,4 в Албании, произошедшего в ночь с 25 на 26 ноября, официально завершились. Об этом заявил в субботу премьер-министр страны Эди Рама, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Погибшими числятся 50 человек, 2000 пострадали", - приводит его слова северомакедонское информационное агентство MIA. По словам премьера, в наиболее пострадавшем от землетрясения городе Дуррес повреждены порядка 900 домов, в столице Тирана - 1465 зданий.
Ранее сообщалось о 48 погибших и 790 пострадавших.
Албанские сейсмологи сообщили, что с момента землетрясения было зарегистрировано более 520 подземных толчков.
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