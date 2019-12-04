https://news.day.az/world/1182265.html Трамп и Меркель обсудили "проблему" российского газа в Европе
Трамп и Меркель обсудили "проблему" российского газа в Европе
Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель встретились на полях саммита НАТО в Лондоне и обсудили энергобезопасность Европы, Китай, нестабильность на Ближнем Востоке и рост оборонных расходов, сообщил Белый дом, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Под энергетической безопасностью европейских стран СШA традиционно понимают отказ от российских энергоресурсов. Вашингтон ранее грозил санкциями участникам проекта "Северный поток - 2", который призван доставлять российский газ в Европу. Трамп перед встречей с Меркель заявил, что надеется, что Германия сама решит "эту проблему", и добавил, что не определился с возможными санкциями.
"Президент Трамп призвал Германию повысить оборонные расходы и быстрее выполнить обязательство по 2%", - говорится в сообщении Белого дома. США призывают страны НАТО как можно скорее достичь цели в 2% ВВП в год в виде оборонных расходов.
"Лидеры обсудили безопасность телекоммуникаций, особенно необходимость исключить не заслуживающих доверия поставщиков из сетей 5G.
Они также поговорили о нестабильности в Северной Африке и на Ближнем Востоке, о постоянной угрозе терроризма, европейской энергобезопасности, нечестной торговой практике Китая, а также о его (Китая - ред.) неуважении к международному праву и краже интеллектуальной собственности", - говорится в сообщении.
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