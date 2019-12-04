"Президент Трамп призвал Германию повысить оборонные расходы и быстрее выполнить обязательство по 2%", - говорится в сообщении Белого дома. США призывают страны НАТО как можно скорее достичь цели в 2% ВВП в год в виде оборонных расходов.

"Лидеры обсудили безопасность телекоммуникаций, особенно необходимость исключить не заслуживающих доверия поставщиков из сетей 5G.

Они также поговорили о нестабильности в Северной Африке и на Ближнем Востоке, о постоянной угрозе терроризма, европейской энергобезопасности, нечестной торговой практике Китая, а также о его (Китая - ред.) неуважении к международному праву и краже интеллектуальной собственности", - говорится в сообщении.