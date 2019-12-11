Россия, США и другие страны должны выработать новые рамки обеспечения стратегической безопасности, учитывающие современные вооружения. Об этом заявил во вторник госсекретарь США Майкл Помпео на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Что касается контроля над стратегическими вооружениями, то вопрос был о Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3 - прим. ТАСС), но это не может быть единственным вопросом, - сказал он. - Договоренность вступила в силу за многие годы до этого, когда силы были очень различны. Системы вооружений, угрозы, риски стратегической стабильности отличались от сегодняшних". По словам госсекретаря, это не только ракеты, бомбардировщики, подводные лодки, боеголовки, но и многие другие вооружения, которые могут "создать стратегическую нестабильность".

"Мы считаем, что диалог должен быть расширен не только за счет подключения Китая, но и расширен в плане охвата всего спектра инструментов силы, которые могут создавать стратегическую нестабильность, - отметил он. - Это стратегические наступательные вооружения, ракеты средней и меньшей дальности, весь список договоренностей, заключенных десятки лет назад".

"Это наша цель. Надеюсь, наша общая цель. Цель состоит в разработке набора условий, которые обеспечат безопасность граждан США, России и всего мира, требующих хорошего стратегического диалога, - сообщил Помпео. - Надеюсь, что мы сможем начать движение вперед. Все стороны говорят о соответствующих угрозах стратегической стабильности. Уверен, что сможем достичь прогресса вместе".