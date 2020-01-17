В Таиланде выявлен второй заболевший новым типом коронавируса
Второй случай заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, выявлен на территории Таиланда, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По данным местного минздрава, инфицирование было подтверждено у 74-летней женщины из Китая, которая была помещена в карантин и находилась под наблюдением с понедельника после прибытия в Таиланд.
Ранее министерство сообщило о первом подтвержденном случае заражения на территории страны. Заболевшей стала 61-летняя китаянка из города Ухань в центральной части КНР. Как отмечалось, женщину уже удалось вылечить, и она была отправлена на родину.
Власти Таиланда рассказали о введении в аэропортах страны проверок туристов, прибывших из города Ухань. Также был усилен контроль в частных и государственных больницах.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. К 17 января два человека, заболевшие им в городе Ухань, скончались, еще 40 болеют, а несколько сотен - под наблюдением.
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